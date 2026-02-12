Вашингтон
Экс-главу «Колмара» обвинили в растрате 1 млрд руб. при строительстве в Якутии

Следователи утвердили обвинение в окончательной редакции по делу о растрате более 1 млрд рублей при строительстве жилого квартала «Р» в Нерюнгри. Фигурантами проходят бывший гендиректор «Колмара» Артём Левин и предприниматель Владимир Шалган. Об этом сообщается в материалах дела, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

Следствие полагает, что с 2019 по 2022 года обвиняемые, находясь в Москве и Нерюнгри, похитили 1 072 085 041,95 рубля, принадлежащих АО «ГОК “Инаглинский”. В деле появился третий участник — гендиректор ООО “Андромета Северо-Восток” Василий Криволапов.

«Фигурантам уголовного дела в окончательной редакции предъявлено обвинение в хищении, путём оказания психологического воздействия на членов тендерной комиссии ООО “УК “Колмар” и убеждения их путём обмана при выборе генерального подрядчика для строительства в городе Нерюнгри (Республика Саха (Якутия)) жилого квартала “Р””, — говорится в материалах следствия.

Изначально следствие вменяло фигурантам мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования квалификацию изменили на растрату. Мещанский суд Москвы в октябре прошлого года заключил Левина и Шалгана под стражу. Следствие считает Шалгана организатором. В обвинении указано, что он использовал деловые связи и привлёк Левина и Криволапова к реализации схемы. Компания последнего выступила субподрядчиком при строительстве квартала для шахтёров.

Ранее следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя главы Сургута Виталия Шарова и экс-руководителя департамента имущественных и земельных отношений Алексея Дворникова. Следствие оценило ущерб от продажи акций муниципального Агентства воздушных сообщений более чем в 120 млн рублей. Фигурантов задержали в июне 2025 года и заключили под стражу. По версии следствия, в 2023 году они организовали фиктивные торги и ограничили участие других претендентов. Победу обеспечили подконтрольной компании, акции реализовали по заниженной стоимости.

