Экс-главу «Колмара» обвинили в растрате 1 млрд руб. при строительстве в Якутии

Ранее следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя главы Сургута Виталия Шарова и экс-руководителя департамента имущественных и земельных отношений Алексея Дворникова. Следствие оценило ущерб от продажи акций муниципального Агентства воздушных сообщений более чем в 120 млн рублей. Фигурантов задержали в июне 2025 года и заключили под стражу. По версии следствия, в 2023 году они организовали фиктивные торги и ограничили участие других претендентов. Победу обеспечили подконтрольной компании, акции реализовали по заниженной стоимости.