В Братске не стало заслуженного работника культуры России Николая Кузнецова

В Братске на 79-м году жизни не стало музыканта и педагога, заслуженного работник культуры России Николая Кузнецова. Больше полувека он посвятил себя работе в Братском музыкальном училище. Как сообщает Байкал24, в 1970 году, окончив Горьковскую консерваторию, Николай Константинович вместе с женой и дочерью переехал в Братск. Он трудоустроился в музыкальном училище, куда съезжались преподаватели со всей страны. За годы работы педагог подготовил около 100 специалистов. Его ученики — лауреаты конкурсов, ныне преподающие и выступающие с музыкальными коллективами по всей стране.
— Николай Константинович проявил себя как артист и руководитель ансамбля «Братский сувенир», а также участвовал в трио баянистов. В 1998 году по его инициативе был создан ансамбль «Ревизская сказка», который стал лауреатом международного конкурса, — уточняется в сообщении.
В том же году Николаю Кузнецову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Прощание с музыкантом состоится 13 февраля в 13:00 в Братском музыкальном училище.