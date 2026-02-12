В Братске не стало заслуженного работника культуры России Николая Кузнецова

В Братске на 79-м году жизни не стало музыканта и педагога, заслуженного работник культуры России Николая Кузнецова. Больше полувека он посвятил себя работе в Братском музыкальном училище. Как сообщает Байкал24, в 1970 году, окончив Горьковскую консерваторию, Николай Константинович вместе с женой и дочерью переехал в Братск. Он трудоустроился в музыкальном училище, куда съезжались преподаватели со всей страны. За годы работы педагог подготовил около 100 специалистов. Его ученики — лауреаты конкурсов, ныне преподающие и выступающие с музыкальными коллективами по всей стране.