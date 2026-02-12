Вашингтон
Песков: ИИ никогда не заменит человека

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что искусственный интеллект никогда не станет живым сознанием.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Искусственный интеллект никогда не заменит человека и никогда не станет живым сознанием. Об этом заявил в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он никогда [искусственный интеллект] не заменит человека. Никогда», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что технологический продукт всегда будет интеллектом и никогда — сознанием.

«Сознание может быть только живое, а интеллект может быть машинным», — пояснил Песков.

Однако настороженность по поводу ИИ он сравнил с отношением к первым станкам. «Когда появлялись первые станки в Англии, там же тоже были восстания против первых станков. Сейчас же мы станки считаем полезными», — заметил Песков, выразив уверенность, что и с ИИ будет так.

