Стало известно, как Алферова и Бероев разделили имущество

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова поделили совместно нажитое имущество после развода. Артистке достался загородный дом в Нахабино Московской области, который был построен по индивидуальному проекту, а ее экс-мужу остался дом в Костромской области. Об этом сообщило издание «КП».
— Последние годы Беров вел там стройку еще одного дома — для мужчины по имени Влад Саноцкий, страдающего синдромом Дауна. Его официальным попечителем является Алферова. У мужчины есть квартира, а домик в деревне артист построил, чтобы Влад мог приезжать туда на выходные, — сказано в статье.
Отмечается, что несмотря на расставание, у бывших супругов осталось общее дело — они являются попечителями благотворительного фонда «Я есть!». Он занимается помощью людям с синдромом Дауна.
Бероев ранее рассказал, что расстался с Алферовой еще в 2022 году. Поклонники считают, что именно актер стал инициатором развода.
До этого Ксения Алферова вспомнила, как Егор Бероев не отпустил ее с подругой в путешествие по Италии. Она рассказала, что позже они отправились в поездку на автомобиле с ним и дочкой и эта идея была ничем не хуже.