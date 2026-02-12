«Валентинки никто не запрещал» — в школе Владивостока разъяснили позицию по Дню влюбленных

В социальных сетях распространилась информация о том, что лицей № 41 Владивостока ввел запрет на празднование Дня святого Валентина и традиционный обмен валентинками между учениками. В самой образовательной организации опровергли эти сведения, сообщает ИА PrimaMedia.
Поводом для обсуждения стал пост в ТГ-канале ТОР (18+). Авторам паблика сообщили, что в одной из школ Владивостока запретили праздновать День Святого Валентина, потому как партнёр школы — Таможенная академия — не приветствует западную традицию.
«А дети всего лишь хотели друг другу вручить сердечки в красивой обстановке. Школьники не понимают: была хорошая традиция — и раз, запретили…», — говорилось в посте.
Позже авторы поста уточнили, что речь идет именно о лицее № 41. Корреспондент ИА PrimaMedia обратилась за комментарием к руководству учебного заведения, чтобы прояснить ситуацию. Как выяснилось, никакого запрета на праздник не существовало — он просто изначально не был включен в официальный воспитательный план школы. При этом администрация подчеркивает: никто не мешает детям дарить друг другу символические открытки и поздравлять одноклассников на переменах.
«У нас сейчас идёт линия патриотического воспитания, в рамках которой мы говорим об Афганской войне и готовимся к празднованию 23 февраля. По всей России есть такой учебный план, мы ему следуем. Пусть учащиеся дарят друг другу валентинки, им никто не запрещает. Но в школьную программу, в воспитательные мероприятия это не входит», — пояснили в образовательном учреждении.
Для полноты картины мы решили прояснить позицию Владивостокской епархии по этому празднику.
«К Православию День Святого Валентина никак не относится, это сугубо католический праздник. И в Православии данный праздник как таковой совершенно не приветствуется из-за истории его происхождения. В православии день всех влюбленных — это день памяти Петра и Февронии, он же мирской День любви, семьи и верности», — сообщили в епархии корр. ИА PrimaMedia.