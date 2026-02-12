«Валентинки никто не запрещал» — в школе Владивостока разъяснили позицию по Дню влюбленных

«У нас сейчас идёт линия патриотического воспитания, в рамках которой мы говорим об Афганской войне и готовимся к празднованию 23 февраля. По всей России есть такой учебный план, мы ему следуем. Пусть учащиеся дарят друг другу валентинки, им никто не запрещает. Но в школьную программу, в воспитательные мероприятия это не входит», — пояснили в образовательном учреждении.