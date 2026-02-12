Пенсионеры смогут быстрее узнавать о начислении пенсии: что предложили в Совфеде

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с запросом прояснить позицию Банка по инициативе обязать банки бесплатно оповещать пенсионеров о зачислении пенсий через СМС.
Автор инициативы поясняет, что для многих пенсионеров критически важно оперативно узнавать о зачислениях и списаниях, особенно в условиях участившихся случаев обмана со стороны злоумышленников.
Гибатдинов привел статистику, согласно которой плата за информирование по СМС растет (плюс 15−25% за три года), а банков, готовых оказывать услугу безвозмездно, становится все меньше.
Как подчеркивается в обращении, стоимость СМС о поступлении средств банки определяют индивидуально, поэтому она существенно разнится.
Немногим ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести ежегодную выплату 13-й пенсии для всех пенсионеров.