В Омской области простятся с двумя молодыми бойцами СВО

В последний путь проводят 21-летнего и 25-летнего омичей.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области простятся с двумя молодыми людьми, погибшими на СВО. 12 февраля прощание с 21-лтним Ильясом Алиевым пройдёт в деревне Саургачи Усть-Ишимского района. По информации местной администрации, он родился в этой деревне, перед службой работал вахтовым методом. Контракт заключил в декабре 2024 года. Служил стрелком в звании гвардии рядового. Его жизнь оборвалась 5 февраля 2025 года.

16 февраля в поселке Новоомский в последний путь проводят 25-летнего Александра Бояркина. Он окончил Новоомскую школу, поступил в сельскохозяйственный техникум. В 2021 году ушёл в армию и попал в ракетные войска.

Принимал участие в специальной военной операции с февраля 2022 года. В 2024 году обучился по специальности оператор БПЛА и служил в разведке. Погиб 15 декабря 2025 года.

