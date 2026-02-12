В Омской области простятся с двумя молодыми бойцами СВО

В Омской области простятся с двумя молодыми людьми, погибшими на СВО. 12 февраля прощание с 21-лтним Ильясом Алиевым пройдёт в деревне Саургачи Усть-Ишимского района. По информации местной администрации, он родился в этой деревне, перед службой работал вахтовым методом. Контракт заключил в декабре 2024 года. Служил стрелком в звании гвардии рядового. Его жизнь оборвалась 5 февраля 2025 года.
16 февраля в поселке Новоомский в последний путь проводят 25-летнего Александра Бояркина. Он окончил Новоомскую школу, поступил в сельскохозяйственный техникум. В 2021 году ушёл в армию и попал в ракетные войска.
Принимал участие в специальной военной операции с февраля 2022 года. В 2024 году обучился по специальности оператор БПЛА и служил в разведке. Погиб 15 декабря 2025 года.