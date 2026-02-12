Запах кофе и зарядка: Как пережить февральское потепление и что делать метеозависимым

Сейчас, когда морозы сменяются потеплением, атмосферное давление падает. Вместе с ним может снижаться и артериальное давление. Если в холода доза лекарств была отрегулирована под повышенное давление, сейчас может возникнуть «перебор» с гипотензивными препаратами. Таким пациентам нужно быть особенно внимательными: под контролем самочувствия и с мониторингом давления можно чуть снизить дозировку препаратов, чтобы плавно адаптироваться к новым погодным условиям.
Александр Комаров.
Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра.
Для молодых и здоровых метеочувствительных людей эксперт рекомендует воздействовать на сосудистый тонус немедикаментозными способами. Один из них — утренняя гимнастика с нагрузкой на крупные мышечные группы: приседания, упражнения для спины и пресса, отжимания. Такая активность запускает мышечную работу и стимулирует выработку адреналина, норадреналина и серотонина, что помогает мягко стабилизировать давление.
Второй способ — «щадящий» контрастный душ. Разница температур должна составлять около десяти градусов: тёплая вода 36−38°C и прохладная 28−30°C. Смену температуры рекомендуется проводить каждые десять секунд. Такая тренировка укрепляет периферические сосуды и сосуды головного мозга, облегчая адаптацию к атмосферным колебаниям.
«Для регуляции вегетативной нервной системы может помочь утренняя ароматерапия свежемолотым кофе. Важно: не пить его, так как резкий приём кофеина может вызвать “качели” давления и разбалансировать состояние. Достаточно несколько раз глубоко вдохнуть аромат свежемолотых зерен перед завтраком. Это мягко включит регуляторные механизмы организма и поможет легче переносить природные изменения», — подчеркнул невролог.
Тонизирующую гимнастику и констрастный душ можно включить в распорядок дня уже сейчас, чтобы адаптироваться к перепадам погоды, уточнил врач.
Ранее Life.ru писал, что в ближайшие дни россияне, страдающие хронической мигренью, могут столкнуться с обострением заболевания из-за перепадов атмосферного давления. Перемена погоды уменьшает содержание кислорода в воздухе, что плохо влияет на работу нейронов. В качестве примера врач привёл людей, которые попадают на среднегорье или высокогорье: там содержание кислорода падает, нейроны испытывают кислородное голодание, и все хронические заболевания обостряются. То же самое происходит и при резких колебаниях погоды в условиях континентального климата.
