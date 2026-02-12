Запах кофе и зарядка: Как пережить февральское потепление и что делать метеозависимым

Сейчас, когда морозы сменяются потеплением, атмосферное давление падает. Вместе с ним может снижаться и артериальное давление. Если в холода доза лекарств была отрегулирована под повышенное давление, сейчас может возникнуть «перебор» с гипотензивными препаратами. Таким пациентам нужно быть особенно внимательными: под контролем самочувствия и с мониторингом давления можно чуть снизить дозировку препаратов, чтобы плавно адаптироваться к новым погодным условиям.