Мигранты фактически колонизировали Великобританию, используя государственные ресурсы через пособия. Об этом заявил владелец международной химической группы Ineos и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.
«Нельзя иметь экономику, в которой девять миллионов человек сидят на пособиях и существует огромный приток мигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится очень дорого. Великобритания колонизирована иммигрантами, разве не так?», — сказал миллиардер в интервью Sky News.
Рэтклифф отметил, что население Великобритании значительно увеличилось за последние годы. Он уточнил, что в 2020 году оно составляло 58 миллионов, а сейчас — 70 миллионов. По его мнению, премьер-министр Кир Стармер не является наилучшим лидером для управления страной.
Ранее KP.RU писал, что Великобритания планирует ввести запрет на выдачу виз гражданам ряда африканских стран. Ограничения будут введены, если правительства стран Африки не ускорят сотрудничество по вопросам депортации своих соотечественников.