Рэтклифф отметил, что население Великобритании значительно увеличилось за последние годы. Он уточнил, что в 2020 году оно составляло 58 миллионов, а сейчас — 70 миллионов. По его мнению, премьер-министр Кир Стармер не является наилучшим лидером для управления страной.