Times: постпред Британии в НАТО поселил любовницу в резиденции в Брюсселе

После была проведена проверка на предмет соблюдения постпредом внутренних норм Североатлантического альянса. Она не выявила каких-либо нарушений. Собеседник газеты рассказал, что связь Лапсли с помощницей была для Брюсселя «мнимым секретом». Дипломат и его подруга не скрывали своих отношений.