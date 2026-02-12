Times: постпред Британии в НАТО поселил любовницу в резиденции в Брюсселе

Постоянный представитель Британии в НАТО Ангус Лапсли поселил в своей официальной резиденции в Брюсселе помощницу, с которой имел любовную связь, написала газета The Times со ссылкой на источники.
«Постпред Великобритании в НАТО спровоцировал дипломатический скандал, переселив свою итальянскую подругу, которая почти вдвое моложе его, в официальную резиденцию в Брюсселе», — говорится в публикации.
Утверждается, что 55-летний дипломат ранее начал отношения с женщиной, которой нет и тридцати лет. При этом её имя журналисты не называют.
По словам одного из источников, будущий посол Британии в ЕС Кэролайн Уилсон посчитала «неуместным» проживание Лапсли с помощницей в резиденции. Кроме того, сведения об отношениях дипломата дошли до заместителя Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе адмирала Кита Блаунта.
После была проведена проверка на предмет соблюдения постпредом внутренних норм Североатлантического альянса. Она не выявила каких-либо нарушений. Собеседник газеты рассказал, что связь Лапсли с помощницей была для Брюсселя «мнимым секретом». Дипломат и его подруга не скрывали своих отношений.
Отмечается, что постпред использовал резиденцию как свою собственную. Женщина приезжала к нему на Рождество и летние приёмы. В этом здании также живут послы Британии в Бельгии и ЕС.
Напомним, в мае командующий британскими военно-морскими силами Бен Ки ушёл в отставку на фоне расследования его связи с подчинённой. 59-летний адмирал планировал покинуть пост в июне, но сделал это досрочно.