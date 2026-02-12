Пять самолетов вылетели сегодня из Омска с небольшим опозданием

Традиционными опозданиями отметились рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» (32 минуты), S7 (50 минут), «Уральские авиалинии» (32 минуты), «Победа» (30 минут). Все четыре авиалайнера улетели с опозданием в Москву. Также с небольшим опозданием — 36 минут — взлетел по направлению в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Россия». Другие утренние рейсы, вылетающие в Новый Уренгой, Сочи, Санкт-Петербург и Астану, пока выдерживают точность в расписании.