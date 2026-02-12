Виталий Хоценко поддержал проведение Матча звёзд КХЛ в Омске

Отметим, что КХЛ традиционно определяет город-организатор в течение месяца после завершения нынешнего Матча звёзд. В числе факторов — готовность региона, инфраструктура и календарь арены. Среди альтернатив упоминается и Нижний Новгород, где готовится к запуску новый ледовый дворец.