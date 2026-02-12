Вашингтон
Виталий Хоценко поддержал проведение Матча звёзд КХЛ в Омске

Власти готовы обсуждать условия проведения матча.

Источник: Om1 Омск

Омск рассматривают как площадку для проведения следующего Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вице-президент лиги Сергей Доброхвалов ранее заявил, что город в числе претендентов, но при условии готовности региональных властей.

В комментарии Om1 Омск пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила, что Виталий Хоценко эту идею поддержал.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Матч звёзд КХЛ прошёл в Омске. Готовы обсуждать условия проведения матча», — сказал губернатор.

Отметим, что КХЛ традиционно определяет город-организатор в течение месяца после завершения нынешнего Матча звёзд. В числе факторов — готовность региона, инфраструктура и календарь арены. Среди альтернатив упоминается и Нижний Новгород, где готовится к запуску новый ледовый дворец.