Виталий Хоценко поддержал проведение Матча звёзд КХЛ в Омске

Омск рассматривают как площадку для проведения следующего Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Вице-президент лиги Сергей Доброхвалов ранее заявил, что город в числе претендентов, но при условии готовности региональных властей.
В комментарии Om1 Омск пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила, что Виталий Хоценко эту идею поддержал.
«Мы заинтересованы в том, чтобы Матч звёзд КХЛ прошёл в Омске. Готовы обсуждать условия проведения матча», — сказал губернатор.
Отметим, что КХЛ традиционно определяет город-организатор в течение месяца после завершения нынешнего Матча звёзд. В числе факторов — готовность региона, инфраструктура и календарь арены. Среди альтернатив упоминается и Нижний Новгород, где готовится к запуску новый ледовый дворец.