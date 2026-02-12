Сборная Швеции по хоккею победила итальянцев в матче Олимпиады

Ранее на Олимпийских играх в Италии французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон захватил лидерство после ритм-танца. Французские фигуристы набрали 90,18 балла. Вторые — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,72 балла), третьи — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18). Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступают вместе первый сезон. Для Сизерона это вторая олимпийская кампания: в паре с Габриэлой Пападакис он брал золото Пекина-2022, спортсмен также является серебряным призёром (2018) Игр в танцах на льду, пять раз он побеждал на чемпионатах мира.