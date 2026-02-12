Вашингтон
Сборная Швеции по хоккею победила итальянцев в матче Олимпиады

Сборная Швеции одержала победу над командой Италии в стартовом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу Швеции.

Источник: Life.ru

В составе победителей голами отметились Габриэль Ландескуг, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанежад и Виктор Хедман. У итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

Наставником сборной Италии в настоящее время является финн Юкка Ялонен — специалист, хорошо знакомый российским болельщикам по работе в петербургском СКА в 2012—2014 годах. Под его руководством сборная Финляндии становилась олимпийским чемпионом (2022) и трижды выигрывала золото мировых первенств.

13 февраля шведов ждёт встреча с командой Финляндии, а итальянцы в тот же день сразятся со словаками.

Ранее на Олимпийских играх в Италии французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон захватил лидерство после ритм-танца. Французские фигуристы набрали 90,18 балла. Вторые — американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (89,72 балла), третьи — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18). Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выступают вместе первый сезон. Для Сизерона это вторая олимпийская кампания: в паре с Габриэлой Пападакис он брал золото Пекина-2022, спортсмен также является серебряным призёром (2018) Игр в танцах на льду, пять раз он побеждал на чемпионатах мира.

