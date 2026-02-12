Стали известны регионы-лидеры по переселению граждан из непригодного жилья

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Пермский край стали лидерами по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда с 2019 по 2025 годы, следует из статистических данных Минстроя России.
Всего, по данным министерства, с 2019 по 2025 годы в России из непригодного жилья было переселено 922,96 тыс. человек. По итогам января этот показатель возрос до 926,51 тыс. человек.
В ХМАО-Югре с 2019 по 2025 годы было переселено 62,94 тыс. человек, в ЯНАО — 61,46 тыс. человек, в Пермском крае — 57,44 тыс. человек.
За указанный период еще в шести регионах России удалось переселить из непригодного жилья более 30 тыс. человек в каждом: в Якутии — 52,43 тыс. человек, в Подмосковье — 36,34 тыс., Кемеровской области — 35,73 тыс., Иркутской — 33,86 тыс., Сахалинской — 32,82 тыс. и в Свердловской области — 32,08 тыс. человек.
Самые низкие показатели зафиксированы в Севастополе — 0,4 тыс., Туве — 0,47 тыс. и в Республике Алтай — 0,6 тыс. человек. Данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также по Запорожской и Херсонской областям не предоставлены.