Стали известны регионы-лидеры по переселению граждан из непригодного жилья

За указанный период еще в шести регионах России удалось переселить из непригодного жилья более 30 тыс. человек в каждом: в Якутии — 52,43 тыс. человек, в Подмосковье — 36,34 тыс., Кемеровской области — 35,73 тыс., Иркутской — 33,86 тыс., Сахалинской — 32,82 тыс. и в Свердловской области — 32,08 тыс. человек.