Аналитик Меркурис: Каллас хочет, чтобы Россия отказалась от диалога с Евросоюзом

Ранее Александр Меркурис заявил, что Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского в интервью France 2. Он сказал, что с 2022 года Украина потеряла почти 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Также глава Украины сообщил, что многие бойцы считаются пропавшими без вести.