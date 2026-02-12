Вашингтон
Аналитик Меркурис: Каллас хочет, чтобы Россия отказалась от диалога с Евросоюзом

Антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас направлены на срыв взаимодействия между Российской Федерацией и Европейским союзом. Такое мнение выразил военный аналитик Александр Меркурис.

— Такие невозможные требования с ее стороны продиктованы тем, что она не хочет видеть никакого диалога или мирного соглашения между европейцами и русскими, — заявил он в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Каллас недовольна тем, что некоторые западные лидеры стали менять свое отношение к РФ и пытаться найти точки соприкосновения.

— Она думает, что из-за таких заявлений русские откажутся разговаривать, и переговоры никогда не сдвинутся с места, — пояснил аналитик.

Ранее Александр Меркурис заявил, что Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского в интервью France 2. Он сказал, что с 2022 года Украина потеряла почти 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Также глава Украины сообщил, что многие бойцы считаются пропавшими без вести.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
