Россия планирует поставить Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи

РФ анонсировала поставку партии нефти для Кубы.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России на Кубе проинформировало о гуманитарной помощи для Кубы в виде топлива и нефтепродуктов. Об этом пишет издание «Известия».

«В ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи», — рассказали в посольстве.

Там также сообщили, что посольство РФ на Кубе держит на контроле ситуацию с вылетом россиян: ведутся переговоры с «Аэрофлотом» и местными регуляторами. Авиакомпания уже подтвердила организацию спецрейсов из Варадеро и Гаваны в столицу.

Как ранее сообщило посольство РФ на Кубе, все авиарейсы из Варадеро и Гаваны в Москву будут отменены с 24 февраля. В стране зафиксировали топливный кризис: люди канистрами запасаются газом и бензином, а цена на само топливо возросла до 6 тыс. рублей за литр.