Россия планирует поставить Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи

Как ранее сообщило посольство РФ на Кубе, все авиарейсы из Варадеро и Гаваны в Москву будут отменены с 24 февраля. В стране зафиксировали топливный кризис: люди канистрами запасаются газом и бензином, а цена на само топливо возросла до 6 тыс. рублей за литр.