Европол изъял поддельную валюту на сумму 1,2 млрд евро

А ранее глава Европейской платёжной инициативы Мартина Ваймерт заявила, что Европе срочно нужна собственная платёжная система, чтобы снизить зависимость от американских гигантов Visa и Mastercard. Причина — растущие опасения, что доминирование США на рынке может стать геополитическим оружием, если отношения с Вашингтоном испортятся. Почти две трети всех транзакций в еврозоне сегодня проходят через Visa и Mastercard.