Европол изъял поддельную валюту на сумму 1,2 млрд евро

В ходе шестимесячного этапа с июня по ноябрь 2025 года сотрудники полиции и таможни из 18 стран выявили каналы, через которые преступные сети пересылали фальшивую наличность по почте. Более 90% изъятых купюр и монет связаны с поставками из Китая.
Румынские власти перехватили свыше 4,8 млн евро с изменённым дизайном и ликвидировали склад с более чем 223 тыс. фальшивых банкнот, прибывших из Китая. В Португалии, Великобритании и США при трёх отдельных задержаниях обнаружено более 220 тыс. поддельных монет в евро, фунтах стерлингов и долларах США. Все партии прослежены до Китая.
За шесть месяцев проверено и изъято 379 почтовых отправлений. По результатам расследований открыто 70 новых дел против сетей, распространявших поддельную валюту. Всего изъято более 7 млн: 4,8 млн евро, 2,3 млн долларов США, 23 302 фунта стерлингов и 4 800 швейцарских франков. Общая стоимость изъятой валюты оценивается в 1,2 млрд евро.
В операции участвовали ведомства Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Турции, Великобритании и США. Европол и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обеспечивали обмен разведданными, выявление подозрительных отправлений и корректировку критериев риска. Агентство также сотрудничает с Европейским центральным банком при координации Европейской комиссии.
