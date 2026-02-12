Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европол изъял поддельную валюту на сумму 1,2 млрд евро

Правоохранительные органы стран Европейского союза пресекли пересылку поддельных банкнот и монет на сумму около 1,2 млрд евро. Операция «ПРИМАНКА III» координировалась Европолом под руководством Австрии, Португалии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

В ходе шестимесячного этапа с июня по ноябрь 2025 года сотрудники полиции и таможни из 18 стран выявили каналы, через которые преступные сети пересылали фальшивую наличность по почте. Более 90% изъятых купюр и монет связаны с поставками из Китая.

Румынские власти перехватили свыше 4,8 млн евро с изменённым дизайном и ликвидировали склад с более чем 223 тыс. фальшивых банкнот, прибывших из Китая. В Португалии, Великобритании и США при трёх отдельных задержаниях обнаружено более 220 тыс. поддельных монет в евро, фунтах стерлингов и долларах США. Все партии прослежены до Китая.

За шесть месяцев проверено и изъято 379 почтовых отправлений. По результатам расследований открыто 70 новых дел против сетей, распространявших поддельную валюту. Всего изъято более 7 млн: 4,8 млн евро, 2,3 млн долларов США, 23 302 фунта стерлингов и 4 800 швейцарских франков. Общая стоимость изъятой валюты оценивается в 1,2 млрд евро.

В операции участвовали ведомства Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Турции, Великобритании и США. Европол и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством обеспечивали обмен разведданными, выявление подозрительных отправлений и корректировку критериев риска. Агентство также сотрудничает с Европейским центральным банком при координации Европейской комиссии.

А ранее глава Европейской платёжной инициативы Мартина Ваймерт заявила, что Европе срочно нужна собственная платёжная система, чтобы снизить зависимость от американских гигантов Visa и Mastercard. Причина — растущие опасения, что доминирование США на рынке может стать геополитическим оружием, если отношения с Вашингтоном испортятся. Почти две трети всех транзакций в еврозоне сегодня проходят через Visa и Mastercard.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше