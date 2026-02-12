Вашингтон
В Новосибирской области могут изменить правила оформления больничных

Минздрав России предложил скорректировать правила оформления и продления листков нетрудоспособности. Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов правовых актов.

Источник: Аргументы и факты

По проекту, граждане, которые за последние полгода брали больничный четыре раза или чаще, смогут продлить его в дальнейшем только после заключения врачебной комиссии.

В то же время ряд категорий пациентов выведен из-под действия новых норм. Это касается случаев ухода за членами семьи, отпуска по беременности и родам, случаев получения медпомощи при социально значимых заболеваниях, а также при заместительной почечной терапии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирцы смогут получить возможность работать даже на больничном.