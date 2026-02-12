Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госкомиссия допустила ракету «Протон-М» к заправке топливом

Запуск назначили на 11:52 мск, уточнили в Роскосмосе.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель «Протон-М» была допущена госкомиссией на Байконуре к заправке топливом. Об этом сообщил Роскосмос.

«Госкомиссия допустила ракету-носитель “Протон-М” к заправке топливом “, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Пуск ракеты планируется на 11:52 мск, уточнили в Роскосмосе.

«Протон-М» — российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей «Протон», созданных в начале 1960-х годов. «Протоны» применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.