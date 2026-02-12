Госкомиссия допустила ракету «Протон-М» к заправке топливом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель «Протон-М» была допущена госкомиссией на Байконуре к заправке топливом. Об этом сообщил Роскосмос.
«Госкомиссия допустила ракету-носитель “Протон-М” к заправке топливом “, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Пуск ракеты планируется на 11:52 мск, уточнили в Роскосмосе.
«Протон-М» — российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей «Протон», созданных в начале 1960-х годов. «Протоны» применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.