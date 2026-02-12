Умер барабанщик группы The Pogues Эндрю Ранкен

Барабанщик британской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Музыкант присоединился к коллективу в 1983 году и играл в его составе до первого распада в 1996-м, а после воссоединения вновь выступал с группой с 2001 по 2014 год. Его коллеги почтили память «настоящего друга и брата».
The Pogues, основанные в Лондоне в 1982 году, стали одними из ключевых представителей жанра фолк-панк. За годы существования группа выпустила семь студийных альбомов, некоторые из которых получили золотой статус, разойдясь тиражом свыше 500 тысяч экземпляров.
