Автобусы и биотуалеты: что организуется для омичей на Радоницу

Как и годом ранее, предписано пустить транспорт до 11 муниципальных кладбищ (Ново-Кировского, Ново-Южного, Северо-Восточного, Старо-Восточного, Мусульманского, Ново-Еврейского, Ново-Восточного, Западного, Юго-Восточного, а также мест захоронения в Осташково и микрорайоне Черемуховское) не только непосредственно в День поминовения усопших, но и в предшествующие ему выходные 18 и 19 апреля. По распоряжению мэра в течение всего этого 4-дневного периода на территории кладбищ города должны работать биотуалеты, тогда как дежурство выездных линейных бригад скорой помощи организуется лишь с 8 до 20 часов непосредственно 21 апреля.