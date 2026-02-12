Учения по спасению подводной лодки провели в заливе в Приморье

Спасатели-глубоководники провели вентиляцию отсеков, подали электропитание и установили устойчивую связь между «аварийной» подлодкой и судном-спасателем. Учение прошло в штатном режиме и подтвердило, что тихоокеанцы готовы к реальным подводным происшествиям. Подобные тренировки спасательный отряд ТОФ проводит регулярно — навык, который, к счастью, остается только тренировочным.