Учения по спасению подводной лодки провели в заливе в Приморье

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» провел специальное учение в заливе Петра Великого — моряки отработали операцию по оказанию помощи условно аварийной субмарине, которая легла на грунт. По легенде, подлодка получила повреждения и не может всплыть самостоятельно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
На первом этапе в дело вступил телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс». Он совершил глубоководный спуск, обследовал дно и точно обнаружил аномалию рельефа — макет подводной лодки. Затем с борта «Игоря Белоусова» спустили глубоководный обитаемый аппарат АС-40. Его экипаж осмотрел место условной аварии и выполнил ключевую задачу — пристыковался к комингс-площадке макета.
Спасатели-глубоководники провели вентиляцию отсеков, подали электропитание и установили устойчивую связь между «аварийной» подлодкой и судном-спасателем. Учение прошло в штатном режиме и подтвердило, что тихоокеанцы готовы к реальным подводным происшествиям. Подобные тренировки спасательный отряд ТОФ проводит регулярно — навык, который, к счастью, остается только тренировочным.