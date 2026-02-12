Вашингтон
Новосибирский врач назвала продукты, полезные для сердца зимой

В первую очередь рекомендуется включать в рацион жирную рыбу — сёмгу, форель, тунец, скумбрию и сельдь.

Источник: Аргументы и факты

Зимой нагрузка на сердце увеличивается, поэтому важно правильно организовать питание. По словам новосибирского врача, некоторые продукты помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы в холодное время года. Об этом сообщает МК-Новосибирск.

В первую очередь рекомендуется включать в рацион жирную рыбу — сёмгу, форель, тунец, скумбрию и сельдь. Они богаты полезными жирами и способствуют профилактике атеросклероза. Полезны также авокадо, источник калия и полиненасыщенных жиров, и грейпфрут с высоким содержанием витамина C, который укрепляет сердечную мышцу и может снижать давление.

Чеснок помогает контролировать уровень холестерина и снижает риск образования тромбов. Сезонные овощи и фрукты обеспечивают организм клетчаткой и важными микроэлементами, а ягоды — как свежие, так и замороженные — укрепляют сосуды. В умеренном количестве допустим тёмный шоколад с низким содержанием сахара, а льняное масло может служить профилактическим средством при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Медик также советует соблюдать режим питания: есть небольшими порциями каждые 3−4 часа и избегать переедания перед выходом на мороз, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.