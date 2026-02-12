Новосибирский врач назвала продукты, полезные для сердца зимой

В первую очередь рекомендуется включать в рацион жирную рыбу — сёмгу, форель, тунец, скумбрию и сельдь. Они богаты полезными жирами и способствуют профилактике атеросклероза. Полезны также авокадо, источник калия и полиненасыщенных жиров, и грейпфрут с высоким содержанием витамина C, который укрепляет сердечную мышцу и может снижать давление.