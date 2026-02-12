Скончался барабанщик группы The Pogues Эндрю Ранкен

Группа The Pogues была образована в 1982 году в Лондоне. Её создали Шейн Макгоуэн и другие музыканты. Коллектив стал известен во второй половине 1980-х годов. Группа распалась в 1996 году, но возобновила концерты в 2001-м. Окончательно The Pogues прекратили существование в 2014 году. В последние годы из жизни также ушли другие участники коллектива: бас-гитарист Дэррил Хант и вокалист Шейн Макгоуэн.