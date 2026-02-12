Скончался барабанщик группы The Pogues Эндрю Ранкен

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Эндрю Ранкена, барабанщика, одного из основателей и сердца группы The Pogues. Эндрю, спасибо тебе за всё — за дружбу, за остроумие и щедрость духа, и, конечно, за музыку», — говорится в заявлении.
Группа The Pogues была образована в 1982 году в Лондоне. Её создали Шейн Макгоуэн и другие музыканты. Коллектив стал известен во второй половине 1980-х годов. Группа распалась в 1996 году, но возобновила концерты в 2001-м. Окончательно The Pogues прекратили существование в 2014 году. В последние годы из жизни также ушли другие участники коллектива: бас-гитарист Дэррил Хант и вокалист Шейн Макгоуэн.
Ранее стало известно о смерти актёра Джеймса Ван Дер Бика. Он был известен по роли Доусона Лири в телевизионном сериале «Бухта Доусона». Артист умер 11 февраля в возрасте 48 лет после борьбы с колоректальным раком. О его смерти сообщила супруга Кимберли в личном блоге. Она отметила, что Ван Дер Бик встретил последние дни с мужеством и достоинством, и попросила уважать частную жизнь семьи в этот период.
