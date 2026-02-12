В проходящем через Омск поезде отсутствовал вагон—ресторан

После вмешательства транспортной прокуратуры, для омских пассажиров улучшены условия проезда. Теперь омичи, путешествующие поездом № 9/10 с сообщением Владивосток — Москва, обеспечены горячим питанием.
Транспортная прокуратура была вынуждена вмешаться в работу компании «РЖД». Правоохранителями было установлено, что время пути пассажирского поезда № 9/10 сообщением Владивосток — Москва составляет более 150 часов в одном направлении. Вместе с тем при формировании схемы подвижного состава не был включен вагон—ресторан, что ограничивало права потребителей услуг железнодорожного транспорта на обеспечение горячим питанием.
Транспортный прокурор внес руководителю Западно-Сибирского филиала АО «ФПК» представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого в схему состава пассажирского поезда включен вагон-ресторан.