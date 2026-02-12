В проходящем через Омск поезде отсутствовал вагон—ресторан

Транспортная прокуратура была вынуждена вмешаться в работу компании «РЖД». Правоохранителями было установлено, что время пути пассажирского поезда № 9/10 сообщением Владивосток — Москва составляет более 150 часов в одном направлении. Вместе с тем при формировании схемы подвижного состава не был включен вагон—ресторан, что ограничивало права потребителей услуг железнодорожного транспорта на обеспечение горячим питанием.