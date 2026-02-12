Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В проходящем через Омск поезде отсутствовал вагон—ресторан

Чтобы омским пассажирам стало комфортнее, прокуратура заставила РДЖ восстановить вагон с горячим питанием.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства транспортной прокуратуры, для омских пассажиров улучшены условия проезда. Теперь омичи, путешествующие поездом № 9/10 с сообщением Владивосток — Москва, обеспечены горячим питанием.

Транспортная прокуратура была вынуждена вмешаться в работу компании «РЖД». Правоохранителями было установлено, что время пути пассажирского поезда № 9/10 сообщением Владивосток — Москва составляет более 150 часов в одном направлении. Вместе с тем при формировании схемы подвижного состава не был включен вагон—ресторан, что ограничивало права потребителей услуг железнодорожного транспорта на обеспечение горячим питанием.

Транспортный прокурор внес руководителю Западно-Сибирского филиала АО «ФПК» представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого в схему состава пассажирского поезда включен вагон-ресторан.