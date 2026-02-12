Мошенники обманывают новосибирцев фейковыми «заморозками» пенсий

Мошенники обманывают россиян фейковыми сообщениями о «заморозке» пенсий, сообщает BFM-Новосибирск.
Эксперты предупреждают о новой схеме интернет-аферистов, цель которой — получить доступ к личным данным и банковским счетам граждан. Злоумышленники рассылают SMS, письма или сообщения в мессенджерах якобы от Пенсионного или Социального фонда. В них содержится ссылка на поддельный сайт, имитирующий портал «Госуслуги».
Жертв просят указать паспортные данные, СНИЛС, ИНН и коды из SMS. После получения данных мошенники могут оформить кредиты на имя пострадавших. Затем они звонят снова, представляясь силовыми органами, и под предлогом «защиты средств» требуют перевести деньги на «безопасные счета».
Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и при сомнениях обращаться в полицию или в банк. Схема особенно опасна для пожилых людей из-за психологического давления на тему пенсий.