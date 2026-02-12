Мошенники обманывают новосибирцев фейковыми «заморозками» пенсий

Жертв просят указать паспортные данные, СНИЛС, ИНН и коды из SMS. После получения данных мошенники могут оформить кредиты на имя пострадавших. Затем они звонят снова, представляясь силовыми органами, и под предлогом «защиты средств» требуют перевести деньги на «безопасные счета».