NASA подтвердило планы запуска следующего экипажа на МКС 13 февраля

Предполагается, что новый экипаж будет работать на МКС в течение восьми месяцев. Вместе с Федяевым на станцию отправятся американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй. Еще один член экипажа — астронавт Европейского космического агентства француженка Софи Адено. Все они до старта находятся на карантине в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал. Как ранее сообщил ТАСС представитель NASA Стивен Сайслофф, участники следующего экипажа МКС следуют очень жестким графикам, в основном проводят различные тренировки, спят посменно, но имеют возможность проводить время с родными. Ближайшие родственники обычно сопровождают членов экипажа во время карантина, пояснил Сайслофф.