NASA подтвердило планы запуска следующего экипажа на МКС 13 февраля

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 12 февраля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило планы отправки следующего экипажа на Международную космическую станцию 13 февраля. На орбитальную станцию летит в том числе российский космонавт Андрей Федяев.
«Команды NASA и [компании] SpaceX завершили последний крупный обзор — проверку готовности к пуску», — говорится в обнародованном в среду заявлении американского космического ведомства. По итогам было решено начать обратный отсчет времени до старта, который должен состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). «Запуск по-прежнему планируется не ранее чем 05:15 пятницы, 13 февраля, по времени Восточного побережья США (13:15 мск — прим. ТАСС)», — уточняет NASA.
По его свидетельству, «погодные условия в районе старта на 85% благоприятны, главную обеспокоенность вызывают кучевые облака». Специалисты продолжают следить за ветрами в верхних слоях атмосферы у побережья, из-за которых запуск уже дважды переносился. Изначально он планировался на 11 февраля.
Предполагается, что новый экипаж будет работать на МКС в течение восьми месяцев. Вместе с Федяевым на станцию отправятся американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй. Еще один член экипажа — астронавт Европейского космического агентства француженка Софи Адено. Все они до старта находятся на карантине в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал. Как ранее сообщил ТАСС представитель NASA Стивен Сайслофф, участники следующего экипажа МКС следуют очень жестким графикам, в основном проводят различные тренировки, спят посменно, но имеют возможность проводить время с родными. Ближайшие родственники обычно сопровождают членов экипажа во время карантина, пояснил Сайслофф.