Все омичи на Зимних Олимпийских играх: кто был самым титулованным?

Далее омичей-хоккеистов на Играх не было более сорока лет. Хотя связанные с «Авангардом» игроки на Олимпиаду ездили. Вспомните хотя бы чешский десант начала нулевых в виде Павла Патеры, Иржи Шлегра, Мартина Прохазки и тренера Ивана Глинки — все они были в чемпионской сборной Чехии на Олимпиаде-98, как и великий Яромир Ягр. В 2003-м за «Авангард» играл олимпийский чемпион-1992 Илья Бякин, а в 2006-м, по слухам, Максим Сушинский перешёл из Омска в «Динамо» только ради того, чтобы попасть в заявку на Игры.