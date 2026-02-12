Все омичи на Зимних Олимпийских играх: кто был самым титулованным?

В минувшую пятницу в Италии стартовали Зимние Олимпийские игры. Российских спортсменов формально на них нет, однако 13 счастливчикам удалось получить приглашение от МОК выступить в нейтральном статусе.
К сожалению, среди чёртовой дюжины нейтрально-российских олимпийцев нет ни одного омича. Это первый подобный случай в XXI веке, до этого омичей в последний раз не было на Олимпиаде в Нагано в 1998 году. Всего же в «белых Олимпиадах» в разные годы приняло участие шестнадцать омичей. Им удалось завоевать 6 медалей, в том числе 3 золотых. Om1 Омск проштудировал составы всех советских и российских команд и теперь готов рассказать о каждом из наших олимпийцев.
(Примечание. Понятие «спортсмен-омич» по естественным причинам немного размыто. Можно ли считать омичом того, кто родился не в нашем регионе, но выступал на момент Игр за команду из Омска, как Дамир Шарипзянов? Сомневаемся, хотя у вас может быть другое мнение.
Мы учли в списке именно уроженцев Омска, либо тех, кто значительную часть жизни прожил в нашем городе/регионе. Постарались вспомнить всех, но если кого-то забыли, напомните об этом в комментариях!).
Хоккей — 5 омичей.
Самый успешный наш вид спорта. Именно в нём появился первый омич с медалью на Олимпиадах: Виктор Блинов сменил родной «Спартак» на московский ещё в 19 лет, тогда же попал в сборную СССР и в итоге победил на Олимпиаде-1968 в Гренобле (7 игр, 4+2). И не просто взял золото, став вдобавок чемпионом мира и Европы, но и стал автором победной шайбы в важнейшем матче с шведами.
Рассказывает Спортс": до той игры Блинов, имевший пристрастие к алкоголю, старался не пить, внимая советам Анатолия Тарасова. Однако в ночь перед игрой со Швецией выпил литр коньяка и забил решающий гол.
Алкоголизм сильно подорвал здоровье Блинова. К 22 годам он перенёс два инфаркта, причём второй для хоккеиста стал фатальным. Он ушёл из жизни всего через несколько месяцев после Гренобля.
Далее омичей-хоккеистов на Играх не было более сорока лет. Хотя связанные с «Авангардом» игроки на Олимпиаду ездили. Вспомните хотя бы чешский десант начала нулевых в виде Павла Патеры, Иржи Шлегра, Мартина Прохазки и тренера Ивана Глинки — все они были в чемпионской сборной Чехии на Олимпиаде-98, как и великий Яромир Ягр. В 2003-м за «Авангард» играл олимпийский чемпион-1992 Илья Бякин, а в 2006-м, по слухам, Максим Сушинский перешёл из Омска в «Динамо» только ради того, чтобы попасть в заявку на Игры.
И только в 2014-м в составе мужской сборной появился наш земляк. Защитник Никита Никитин (5 игр, 0+1) попал в заявку к Зинэтуле Билялетдинову как игрок НХЛ, он тогда выступал за «Коламбус». В той же команде был и легенда «Авангарда» Александр Попов, но мы его не учитываем, так как он — уроженец Ангарска. Так или иначе, наша хоккейная сборная в Сочи провалилась, вылетев в ¼ финала от финнов.
На Олимпиаде Никита Никитин представлял клуб НХЛ «Коламбус Блю Джэкетс». В Америку он уехал из «Авангарда», в «Авангард» же затем и вернулся, а заканчивал карьеру в Челябинске. Сейчас работает в тренерском штабе «Омских Крыльев».
На Играх в Пхёнчхане-2018 золотую медаль завоевал Сергей Калинин — отыграл все матчи, но забил только один раз, в четвертьфинале норвежцам. В заявке на Пекин-2022 были трое «ястребов»: Дамир Шарипзянов, Кирилл Семёнов и Арсений Грицюк добыли серебро для России. Компанию им мог составить Семён Чистяков, но в последний момент нашего защитника отцепили от сборной.
Примечательно, что омичом по рождению из этой четвёрки был лишь Семёнов. В Пекине он отыграл все шесть игр и набрал 3 (2+1) очка.
Сергей Калинин — второй олимпийский чемпион по хоккею из Омска.
А ещё честь России в хоккее в том году отстаивала омичка. И вы о ней вряд ли слышали, ведь Анна Шибанова всю свою профессиональную карьеру выступала за уфимскую «Агидель». В составе башкирского клуба она пять раз выигрывала Женскую хоккейную лигу, долго имела статус альтернативного капитана и часто привлекалась к сборной России, в том числе на двух Олимпиадах, в 2014-м (6 игр, 0+2) и 2022-м (5 игр, 1+0). Оба раза дальше ¼ финала пройти не удавалось.
У Анны Шибановой есть сестра-близнец, но карьера Татьяны не получилась столь успешной: по данным EliteProspects, она закончила карьеру в 26 лет в Турции.
Биатлон — 2 омича.
Ещё один вид, где наши возвращались с медалями. Владимир Барнашов выступал в составе сборной СССР на Играх в Лейк-Плесиде 1980 года. В индивидуальной гонке он промазал четырежды и стал 7-м, а в спринт не попал по решению тренерского штаба. Зато в эстафете уроженец села Рязаны Муромцевского района был неплох: несмотря на три промаха на стойке, после своего этапа привёз ближайшим преследователям из ГДР почти 40 секунд. Советская команда взяла золото.
В 2010-м и 2014-м году Омск на Олимпиаде представляла Яна Романова. В Ванкувере ей доверили только индивидуальную гонку — с четырьмя промахами Яна финишировала 56-й. В Сочи дела обстояли получше: 19-е место в спринте (без промахов, +46 секунд от победителя), 23-е — в пасьюте (2 промаха и +2:24 от победителя) и 53-е — в индивидуальной гонке (4 промаха и +7:22 от победителя).
Фото: пресс-служба Минспорта Омской области.
Кроме того, омичку поставили на первый этап эстафеты, где даже несмотря на промах в стойке ей удалось передать этап второй. Россиянки выиграли серебро, но в 2017 году из-за найденного допинга у трёх биатлонисток (в том числе у Романовой) нашу команду дисквалифицировали постфактум. В 2020-м Яну Романову оправдали, однако серебро всё равно перешло сборной Норвегии. Впрочем, неясно ещё, как жизнь повернётся, поэтому будем считать Яну Романову полноценным олимпийским призёром.
Шорт-трек — 4 омича.
Сильными традициями наш регион обладает и в шорт-треке. Ещё в 1994 году в Лиллехаммере омич Сергей Кобызев участвовал на дистанциях в 500 и 1000 метров, но оба раза проиграл в предварительных забегах.
«Я в сборную попал, выиграв чемпионат России, стал абсолютным победителем на всех дистанциях», — вспоминал Кобызев в 2022 году. — «Впечатления от Олимпиады очень яркие: как будто это было вчера, надолго останется в памяти и не потеряется никогда. Старался смотреть все соревнования, которые удавалось, у конькобежцев, очень порадовался за Александра Голубева, который выиграл тогда пятисотку, вторым стал Сергей Клевченя».
С 2002 по 2022 год в шорт-треке на Олимпиаде участвовал хотя бы один омич. У каждого из них — своя история: для Нины Евтеевой (2002, 2010) лучшим результатом стало 10-е место на 1500 метрах в Солт-Лейк-Сити, Татьяна Бородулина между двумя Олимпиадами (2006, 2014) в цветах российской сборной успела пробежать в Ванкувере под флагом Австралии, а Павлу Ситникову (2018, 2022) не хватило 0,009 секунды, чтобы выиграть бронзу в мужской эстафете в 2022-м.
Сейчас Павел Ситников регулярно поднимается на пьедестал всероссийских соревнований по шорт-треку.
Конькобежный спорт — 3 омича.
Именно этот вид представлял первый омич в истории Олимпиад — Николай Штельбаумс. Интересна олимпийская история этого спортсмена: перед Играми-1960 он дважды пробегал 10 000 метров быстрее мирового рекорда, но, как рассказывал журналист Сергей Лисин, предолимпийский сбор команда провела слишком близко к Играм, и в США Штельбаумс не просто провалился (13-е место, более минуты от победителя), но был дисквалифицирован за неправильный переход по дорожке.
Его жена Вера Штельбаумс и дочь Елена Арайс — всемирно известные тренеры по художественной гимнастике.
Больше повезло Вере Красновой, которая на Олимпиаде в Саппоро 1972 года выиграла серебро. Результат представительницы общества «Спартак» вполне можно назвать сенсационным: на международной арене у неё были призовые места в отдельных дисциплинах многоборья, но в числе фаворитов её воспринимали немногие. Однако на дистанции 500 метров Краснова с результатом 44,01 секунды проиграла лишь американке Анне Хеннинг.
Через четыре года на Олимпиаде в Инсбруке на той же дистанции она улучшила своё время (43,23), но стала лишь пятой. До медали ей не хватило шести сотых секунды.
Ещё одна омичка, Елена Лапуга, выступала в коньках на Олимпиаде в Калгари в 1988 году. Лучшим результатом для неё стали два пятых места, на 1500 и 5000 метрах. Через четыре года в составе сборной СНГ её результаты были хуже: 28-е место на 1000 метров и 25-е — на 1500 метров.
Лыжные гонки — 1 омич.
Федерация лыжных гонок Омской области называет Владимира Долганова сильнейшим лыжником в истории региона. Весьма заслуженно: на протяжении девяти лет он входил в национальную сборную, в его послужном списке — победы на двух Универсиадах, в Кубке СССР и первенстве страны среди юниоров.
Есть на его счету и две Олимпиады. В Гренобле-1968 он был запасным, зато в Саппоро-1972 бежал 30 километров. Долганов финишировал 16-м с отставанием от победителя Вячеслава Веденина более четырёх минут — 1 час 40 минут 48 секунд. Теперь на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова ежегодно проводятся соревнования на базе отдыха «Альпийская деревня» в Горьковском районе Омской области.
Бобслей — 1 омичка.
Бобслей, который иногда ещё называют «зимней Формулой-1» — зрелищный, но технически довольно сложный вид спорта. Достаточно лишь сказать, что профессиональные сани здесь могут обойтись в сотни тысяч долларов, а на всю Россию существует всего одна бобслейная трасса международного уровня — в Сочи.
Словом, найти в нашей стране тех, кто с детства занимался бы бобслеем (или родственным ему скелетоном) — та ещё задачка. Поэтому в национальную сборную часто подтягивали спортсменов из других видов. Самый известный пример — армрестлер Алексей Воевода, выигравший золото в бобслее в Сочи-2014.
Лучший результат Надежды Палеевой на международном уровне — бронза Чемпионата мира по бобслею-2015 в смешанных командах.
В 2013 году попробовать свои силы в чём-то новом предложили рекордсменке Омской области на 100 метров Надежде Палеевой. К ней в пару поставили толкательницу ядра Надежду Сергееву — к слову, студентку Сибирского госучилища олимпийского резерва в Омске. На Олимпиаде номинально второй экипаж сборной России показать себя не сумел — лишь 16-е время по сумме четырёх заездов.
Достойны упоминания.
Ещё двое омичей на Игры ездили, но принять участие в соревнованиях не смогли:
Хоккеист Александр Свитов, попавший в Сочи-2014 как форвард «Ак Барса», так не разу и не попал в заявку на игру. Сейчас работает в тренерском штабе «Авангарда»; Шорт-трекистка Екатерина Баранок тоже могла принять участие в Олимпиаде в Сочи, но осталась запасной. Сейчас работает тренером по фигурному катанию в Люксембурге.