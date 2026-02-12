Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля

Козероги будут полны противоречивых эмоций, способных захлестнуть их с головой! День будет склонять представителей знака не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Решения из-за этого могут оказаться неожиданностью даже для самих Козерогов. Нужно весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.