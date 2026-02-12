Вашингтон
Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля.

Овнам придется выбраться из дома, открыться миру и людям. Представителей знака ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться познавательными. В процессе общения они могут натолкнуться на многообещающую идею. Кроме того, предстоящая романтическая встреча перерастет в настоящую любовь.

У Тельцов будут все шансы приблизиться к своей цели, какой бы она ни была. У представителей знака будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам они способны обернуть любую ситуацию в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты.

У Близнецов обострятся все органы чувств: слух, зрение, осязание и обоняние. Им следует воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от музыки, фильмов и еды. В обществе любимого человека представителям знака будет хорошо как никогда. Кроме того, интуиция предостережет от ошибок и поможет ценными советами.

Раки могут отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах, что не придется по душе окружающим. Представителям знака стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Также им рекомендуется сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить о том, что мир состоит из полутонов.

У Львов будут преобладать яркие и солнечные эмоции, но из-за эмоционального подъема им будет непросто заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка внимательности. Представителям знака нужно обязательно выбраться в кино, на выставку или танцы, где они смогут и повеселиться, и познакомиться, и показать себя.

У Дев появится шанс столкнуться со своим прошлым — это могут быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Также представители знака могут встретиться с человеком, которого давно не видели. В этот день станет известна старая семейная тайна.

Благодаря своей общительности Весы сумеют найти общий язык с кем угодно: они наделены харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому представителям знака будет отлично удаваться все, что связано с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Сейчас подходящее время для высказывания идеи начальству или коллегам, поиска поддержки у окружающих в каком-то проекте, полезных знакомств и признаний в любви.

Скорпионы могут быть слишком беспечными с деньгами: день наделит их жизнелюбием и авантюрным чувством. Легкомысленность представителей знака может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер и рискованным вложениям. Кроме того, Скорпионы могут стать легкой добычей мошенников. Следует отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

У Стрельцов дела будут продвигаться легко. Представители знака смогут шутя обходить преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеть, даже не заметив их. Во многом это станет заслугой интуиции Стрельцов, а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни.

Козероги будут полны противоречивых эмоций, способных захлестнуть их с головой! День будет склонять представителей знака не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Решения из-за этого могут оказаться неожиданностью даже для самих Козерогов. Нужно весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Мечты и фантазии Водолеев будут максимально яркими, поэтому следует не просто бездумно витать в облаках, а сосредоточиться на своих мечтах. Если желания представителей знака выполнимы, Водолеи с помощью визуализации повысят шанс того, что они со временем осуществятся.

Рыбам будет необходимо узнать или попробовать что-то новое. Лучше всего будут удаваться учеба и научный труд, а на досуге следует заполнить пробелы в своих знаниях или опыте: отправиться в музей, кинотеатр или место, где представители знака еще не были. Даже при готовке ужина Рыбы могут отступить от привычных рецептов. Также они покорят кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника: перенимая чужой опыт, представители знака настроены больше слушать, чем говорить, передает 1001goroskop.ru.