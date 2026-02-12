В конце февраля жители Новосибирска будут отдыхать три дня подряд

В феврале новосибирцев ждут длинные выходные — отдыхать будем три дня подряд. День защитника Отечества в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный выходной перенесли на понедельник.
Таким образом, нерабочими станут 21, 22 и 23 февраля — с субботы по понедельник включительно. К обычному графику горожане вернутся во вторник, 24 февраля.
На этом праздничные переносы не заканчиваются. Уже через пару недель будет ещё один дополнительный выходной. Международный женский день 8 марта в 2026 году тоже приходится на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 9 марта.