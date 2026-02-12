В чёрном списке: более 4 тысяч иностранцев больше не смогут въехать в Приморье

Решения о запрете въезда в Россию в отношении 4036 иностранных граждан приняты в Приморье в 2025 году. Ещё 1786 человек были административно выдворены, 60 — депортированы, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Во время проводимых рейдов органами внутренних дел региона составлено более 23 тысяч административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. За неисполнение правовых норм выдворено 1786 и депортировано 60 иностранных граждан, принято 4036 решений о запрете въезда в РФ иностранных граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом наблюдается снижение как числа правонарушений, совершаемых иностранцами, так и преступлений против них.
Одновременно власти края развивают систему легального трудоустройства иностранных специалистов. Уже около 200 человек, прошедших целевой отбор, работают на предприятиях Приморья, где не хватает местных кадров. Их пребывание в регионе полностью легально и контролируемо.
Напомним, иностранцам, работающим по патентам в сфере оптовой торговли в Приморье, продлили предельный срок увольнения с 5 января до 1 апреля 2026 года. Данное решение было принято в ответ на многочисленные обращения предпринимателей, сообщает агентство миграционной политики Приморья.