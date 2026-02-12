Хабаровский край продолжает капремонт по нацпроекту «Молодежь и дети»

В школе № 3 рабочего поселка Хор больше не мерзнут дети и не жалуются на старую мебель. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Здесь заменили кровлю и систему отопления, обновили входную группу, двери, санузлы, сделали внутреннюю отделку. Для младшеклассников закупили новую мебель, маркерные доски, учебники, спортивный инвентарь и оборудование для медкабинета. А еще появилась игровая зона «Орлята России» с аэрохоккеем.
Это стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». За четыре года в Хабаровском крае капитально отремонтировали 29 школ. Общий объем финансирования из федерального и краевого бюджетов превысил 3,6 млрд рублей. С 2025 года работа продолжается в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».
Родители тоже включаются в процесс. Светлана Климова, мама пятиклассника из школы № 3, рассказала, что родительский комитет помогал готовить кабинеты к началу занятий. И особенно важно, подчеркнула она, что капитальный ремонт идет не только в городских школах, но и в сельских — значит у всех детей равные возможности.
В 2026 году на обновление образовательных учреждений края направят еще более один миллиард рублей. В планах — отремонтировать семь школ, пять детских садов и два общежития учреждений среднего профессионального образования.