Хабаровский край продолжает капремонт по нацпроекту «Молодежь и дети»

Родители тоже включаются в процесс. Светлана Климова, мама пятиклассника из школы № 3, рассказала, что родительский комитет помогал готовить кабинеты к началу занятий. И особенно важно, подчеркнула она, что капитальный ремонт идет не только в городских школах, но и в сельских — значит у всех детей равные возможности.