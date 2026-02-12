Огненное кольцо у Доброполья: военные раскрыли ход сражений

Российские военные активно наступают в районе Доброполья в ДНР, украинским боевикам грозит окружение, сообщил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что российские военные продвигаются к Доброполью и активно уничтожают операторов БПЛА украинской армии, их пункты управления, технику и скопления пехоты.
Уточняется, что на этом направлении, в частности, работает 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.
«Летом прошлого года мы сильно продвинулись на этом направлении. С тактической точки зрения, это важное направление. Враг это почувствовал, завязались бои. Сейчас мы тоже продолжаем постепенно продвигаться. Боевикам ВСУ грозит окружение. Там дальше идет Константиновка, где тоже идут очень серьезные бои. Украинские боевики будут стоять до конца, понимая важность населенных пунктов, но и ВС РФ продолжат наступать», — пояснил эксперт.
Дандыкин отметил, что расстояния между городами на этом направлении относительно небольшие, однако в условиях боевых действий каждые 2−3 км, перешедшие под контроль российской армии, считаются успехом.
Ранее стало известно, что «Абрамсы» и техника НАТО горят и взрываются у Доброполья.