Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огненное кольцо у Доброполья: военные раскрыли ход сражений

Российские военные активно продвигаются в сторону Доброполья. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, чем освобождение этого города грозит ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные активно наступают в районе Доброполья в ДНР, украинским боевикам грозит окружение, сообщил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что российские военные продвигаются к Доброполью и активно уничтожают операторов БПЛА украинской армии, их пункты управления, технику и скопления пехоты.

Уточняется, что на этом направлении, в частности, работает 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия.

«Летом прошлого года мы сильно продвинулись на этом направлении. С тактической точки зрения, это важное направление. Враг это почувствовал, завязались бои. Сейчас мы тоже продолжаем постепенно продвигаться. Боевикам ВСУ грозит окружение. Там дальше идет Константиновка, где тоже идут очень серьезные бои. Украинские боевики будут стоять до конца, понимая важность населенных пунктов, но и ВС РФ продолжат наступать», — пояснил эксперт.

Дандыкин отметил, что расстояния между городами на этом направлении относительно небольшие, однако в условиях боевых действий каждые 2−3 км, перешедшие под контроль российской армии, считаются успехом.

Ранее стало известно, что «Абрамсы» и техника НАТО горят и взрываются у Доброполья.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше