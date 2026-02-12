Суперракеты РФ расчищают путь к Запорожью: главная новость СВО 12 февраля

В ночь на 11 февраля российские вооруженные силы нанесли удар по критически важным объектам в Запорожье, что привело к отключению электроэнергии на значительной части левобережья города. Пожар, вызванный атакой на подстанцию «Александровская», был виден за многие километры, сигнализируя о масштабах произошедшего.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подчеркнул, что удары по запорожским объектам не являются случайными.
«Мы не случайно бьем туда мощным оружием, ракетами. Там множество заводов, в том числе “Мотор Сич” и другие… Если мы наносим удары по энергетике, то это ограничивает работу заводов, на которых собирают беспилотники и многое другое. Запорожье — один из крупнейших промышленных городов на Украине», — заявил эксперт.
Он уточнил, что атаки на энергетическую инфраструктуру напрямую влияют на работу оборонных предприятий.
«Власти отключают все мирные кварталы и переключают электроэнергию на заводы, которые “строгают” военную продукцию, цеха и под землей могут быть. Им абсолютно все равно, что мерзнут старики, дети. Тем не менее, эти удары так или иначе сказываются на работе всего производства, крутить станки нечем», — отметил Дандыкин.
По его словам, остановка работы военно-промышленных предприятий является ключевой целью, поскольку это нарушает производственные цепочки, необходимые для выпуска военной продукции.
Эксперт также обрисовал текущую обстановку на запорожском направлении, характеризуя ее как напряженную.
«Противник несет огромные потери каждый день, они превышают потери группировки, работающей на красноармейском направлении. Нам предстоят тяжелые бои, поэтому удары по целям будут наноситься регулярно», — подчеркнул Дандыкин.
Левый берег Запорожья, являясь главным промышленным узлом города с такими предприятиями, как «Запорожсталь», «Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ)» и «Мотор Сич», становится стратегически важной зоной. Хотя некоторые аналитики полагают, что удары по инфраструктуре могут способствовать продвижению российских войск к Запорожью, Дандыкин считает, что для успешного наступления необходимо, прежде всего, зачистить прилегающие населенные пункты.
«Орехов — главный укрепрайон ВСУ, к нему пробираются наши ребята. Зализничное освободили, там тоже были тяжелые бои», — констатировал он.
Военный эксперт также сообщил, что группировка войск «Днепр» приближается к городу, сокращая расстояние до него до примерно 15 километров. Это указывает на нарастающую интенсивность боевых действий в регионе.