Омбудсмен Мерзлякова: пленным помогает справляться уверенность, что о них помнят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, вернувшиеся из плена на Украине, отмечают, что справляться с тяготами им помогала уверенность в том, что в России о них помнят. Об этом рассказала ТАСС уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Ранее Мерзлякова сообщила, что в результате обмена между Россией и Украиной в формате 157 на 157 из плена ВСУ освободились пятеро жителей Свердловской области. По данным омбудсмена, сейчас они находятся в Подмосковье, где проходят реабилитацию и откуда связались с родными.
«Все до одного говорили, что справляться помогает уверенность: наши о них помнят», — ответила она на вопрос, что помогает военным справляться с тяготами плена.
Мерзлякова добавила, что вернувшиеся из плена часто снова идут на военную службу. Большая часть, по ее данным, выполняет задачи не на передовой, однако есть и те, кто возвращается на фронт.
Вернувшись из плена, военные около месяца проводят в Подмосковье. Там, по словам омбудсмена, с ними работают психологи, военные следователи. Во время реабилитации врачи не рекомендуют вернувшимся из плена общаться с экспертами или омбудсменами.