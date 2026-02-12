Омбудсмен Мерзлякова: пленным помогает справляться уверенность, что о них помнят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, вернувшиеся из плена на Украине, отмечают, что справляться с тяготами им помогала уверенность в том, что в России о них помнят. Об этом рассказала ТАСС уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.