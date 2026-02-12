СК намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Следственный комитет России намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе, произошедшей в техникуме Анапы. В официальном сообщении ведомства в канале Max уточняется, что фигуранту инкриминируется убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также хищение оружия.