СК намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Следственный комитет России намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе, произошедшей в техникуме Анапы. В официальном сообщении ведомства в канале Max уточняется, что фигуранту инкриминируется убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также хищение оружия.
Как ранее сообщило краевое управление МВД, студент открыл огонь в учебном заведении в среду, ранив трёх человек, после чего был задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель охранника, который ценой своей жизни заблокировал путь злоумышленнику и предотвратил более тяжкие последствия. Двое пострадавших получили ранения средней тяжести.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в индустриальном техникуме в Анапе подросток делал в соцсетях намеки на то, что может совершить атаку на учебное заведение.
