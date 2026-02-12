Вашингтон
СК намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Следственный комитет России намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе, произошедшей в техникуме Анапы.

Следственный комитет России намерен добиваться ареста подозреваемого в стрельбе, произошедшей в техникуме Анапы. В официальном сообщении ведомства в канале Max уточняется, что фигуранту инкриминируется убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также хищение оружия.

Как ранее сообщило краевое управление МВД, студент открыл огонь в учебном заведении в среду, ранив трёх человек, после чего был задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель охранника, который ценой своей жизни заблокировал путь злоумышленнику и предотвратил более тяжкие последствия. Двое пострадавших получили ранения средней тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в индустриальном техникуме в Анапе подросток делал в соцсетях намеки на то, что может совершить атаку на учебное заведение.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

