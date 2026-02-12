Ломать — не строить, фальшивые деньги и странный футбол: новости Узбекистана на 12 февраля

Четверг — это тот самый день, когда кофе пьётся не для удовольствия, а по медицинским показаниям. Когда будильник звучит как личное оскорбление, а планы на вечер ограничиваются «дожить».
Город просыпается, маршрутки переполнены, таксисты философствуют, в чатах махалли уже кипят страсти, а в новостях — традиционный набор: кто-то гонял, кто-то что-то украл, а кто-то снова обещал, что «в этот раз всё будет по-другому».
Но ничего. Мы люди закалённые: пережили понедельник, не сломались во вторник, философствовали в среду — переживём и этот почти-пятничный четверг.
Разберёмся, чем нас сегодня порадует и немного удивит повестка.
Эксперт раскритиковал реконструкцию Чимгана.
В последнее время мы буквально «со всех утюгов» слышим о грандиозных планах по развитию туристической инфраструктуры страны. Курорты, канатные дороги, тоннели, стоянки, рестораны — всё должно стать современным, удобным и конкурентоспособным.
Тарифы, «электрошантаж» и коммунальные заложники: Минстрой ответил на волну жалоб.
На фоне вчерашних совсем не радостных новостей о том, что в стране усиливается так называемый «электрошантаж» и квартплату фактически привязывают к оплате электроэнергии, в соцсетях вспыхнула новая волна возмущения. Люди массово жалуются на тарифы управляющих компаний, утверждая, что стоимость коммунальных услуг не соответствует их качеству, а жильцов делают заложниками УК.
Студент и его подруга организовали нарколабораторию в Ташкенте: изъято 2 кг синтетики, задержаны 15 закладчиков.
В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в одной из съёмных квартир правоохранители обнаружили нарколабораторию, где производились синтетические наркотики. Организаторами подпольного производства оказались совсем ещё молодые люди — 20-летний студент Ташкентского института менеджмента и экономики и его 18-летняя подруга.
Золото по знакомству: посредник обещал продать 290 гектаров с драгоценными металлами за 600 тысяч долларов.
Оперативники Службы государственной безопасности задержали посредника, который предлагал «помощь» в приобретении крупного земельного участка с предполагаемыми запасами золота и других драгоценных металлов.
В Ташкентской области запустят маршрутки между Чиноркентом и Амирсаем.
В Ташкентской области в ближайшее время планируется запуск перевозок по новому туристическому маршруту «Чиноркент — Юсуфхона — Чимган — Амирсай». Проект направлен на развитие экотуризма и повышение транспортной доступности популярных горных направлений региона.
Самаркандское «Динамо» подписало контракт с футболистом с криминальным прошлым.
В отечественном футболе разгорается неоднозначная история. Самаркандский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании 30-летнего ганского полузащитника Кингсли Сарфо. Стороны заключили однолетний контракт, при этом игрок перешёл в статусе свободного агента.
Настя Ивлеева устроила роуд-трип по Узбекистану: плов три раза в день и дорога в легендарный Учкудук.
Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снова приехала в Узбекистан. На этот раз её поездка получилась не просто туристической, а почти кинематографичной — с переездами, пустынными трассами и остановками в самых атмосферных местах страны.
В Ташкенте запустили новый Call-центр по вопросам дорожной безопасности. Будет ли он работать эффективно?
В столице запустили очередной Call-центр по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. На этот раз проект курируют правоохранительные органы — речь идёт об управлении безопасности дорожного движения ГУВД.
В Узбекистане предлагают разрешить досрочный выход на пенсию уволенным предпенсионерам.
Власти Узбекистана решили обратить внимание на проблему граждан предпенсионного возраста, которые сталкиваются с увольнением за год-два до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Тема активно обсуждалась в прошлом году после ситуации в Ташкентском метрополитене, когда началось закрытие касс с приёмом наличной оплаты и переход на безналичный расчёт.
Силовики задержали 20-летнего фальшивомонетчика-рецидивиста: он хотел пустить в оборот 45 млн поддельных сумов.
Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с органами внутренних дел задержали фальшивомонетчика, который планировал ввести в оборот крупную партию поддельных денег.