Ломать — не строить, фальшивые деньги и странный футбол: новости Узбекистана на 12 февраля

Vaib.uz (новости Узбекистана. 12 февраля). Доброе утро, страна, которая уже почти дожила до пятницы, но пока делает вид, что полна сил и энтузиазма.

Источник: Vaib.Uz

Четверг — это тот самый день, когда кофе пьётся не для удовольствия, а по медицинским показаниям. Когда будильник звучит как личное оскорбление, а планы на вечер ограничиваются «дожить».

Город просыпается, маршрутки переполнены, таксисты философствуют, в чатах махалли уже кипят страсти, а в новостях — традиционный набор: кто-то гонял, кто-то что-то украл, а кто-то снова обещал, что «в этот раз всё будет по-другому».

Но ничего. Мы люди закалённые: пережили понедельник, не сломались во вторник, философствовали в среду — переживём и этот почти-пятничный четверг.

Разберёмся, чем нас сегодня порадует и немного удивит повестка.

Эксперт раскритиковал реконструкцию Чимгана.

В последнее время мы буквально «со всех утюгов» слышим о грандиозных планах по развитию туристической инфраструктуры страны. Курорты, канатные дороги, тоннели, стоянки, рестораны — всё должно стать современным, удобным и конкурентоспособным.

Тарифы, «электрошантаж» и коммунальные заложники: Минстрой ответил на волну жалоб.

На фоне вчерашних совсем не радостных новостей о том, что в стране усиливается так называемый «электрошантаж» и квартплату фактически привязывают к оплате электроэнергии, в соцсетях вспыхнула новая волна возмущения. Люди массово жалуются на тарифы управляющих компаний, утверждая, что стоимость коммунальных услуг не соответствует их качеству, а жильцов делают заложниками УК.

Студент и его подруга организовали нарколабораторию в Ташкенте: изъято 2 кг синтетики, задержаны 15 закладчиков.

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в одной из съёмных квартир правоохранители обнаружили нарколабораторию, где производились синтетические наркотики. Организаторами подпольного производства оказались совсем ещё молодые люди — 20-летний студент Ташкентского института менеджмента и экономики и его 18-летняя подруга.

Золото по знакомству: посредник обещал продать 290 гектаров с драгоценными металлами за 600 тысяч долларов.

Оперативники Службы государственной безопасности задержали посредника, который предлагал «помощь» в приобретении крупного земельного участка с предполагаемыми запасами золота и других драгоценных металлов.

В Ташкентской области запустят маршрутки между Чиноркентом и Амирсаем.

В Ташкентской области в ближайшее время планируется запуск перевозок по новому туристическому маршруту «Чиноркент — Юсуфхона — Чимган — Амирсай». Проект направлен на развитие экотуризма и повышение транспортной доступности популярных горных направлений региона.

Самаркандское «Динамо» подписало контракт с футболистом с криминальным прошлым.

В отечественном футболе разгорается неоднозначная история. Самаркандский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании 30-летнего ганского полузащитника Кингсли Сарфо. Стороны заключили однолетний контракт, при этом игрок перешёл в статусе свободного агента.

Настя Ивлеева устроила роуд-трип по Узбекистану: плов три раза в день и дорога в легендарный Учкудук.

Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снова приехала в Узбекистан. На этот раз её поездка получилась не просто туристической, а почти кинематографичной — с переездами, пустынными трассами и остановками в самых атмосферных местах страны.

В Ташкенте запустили новый Call-центр по вопросам дорожной безопасности. Будет ли он работать эффективно?

В столице запустили очередной Call-центр по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. На этот раз проект курируют правоохранительные органы — речь идёт об управлении безопасности дорожного движения ГУВД.

В Узбекистане предлагают разрешить досрочный выход на пенсию уволенным предпенсионерам.

Власти Узбекистана решили обратить внимание на проблему граждан предпенсионного возраста, которые сталкиваются с увольнением за год-два до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Тема активно обсуждалась в прошлом году после ситуации в Ташкентском метрополитене, когда началось закрытие касс с приёмом наличной оплаты и переход на безналичный расчёт.

Силовики задержали 20-летнего фальшивомонетчика-рецидивиста: он хотел пустить в оборот 45 млн поддельных сумов.

Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с органами внутренних дел задержали фальшивомонетчика, который планировал ввести в оборот крупную партию поддельных денег.