Омский фермер Попиченко высадил 420 тонн семян овса, не имеющих документов

Управление Россельхознадзора по Омской области подвело промежуточные итоги мониторинга данных, внесенных во ФГИС «Семеноводство». С начала 2026 года в регионе зафиксирован высев семян сельскохозяйственных культур общим объемом порядка 695 тонн без подтверждения их сортовых и посевных качеств. Наибольшими нарушением в этой сфере отметились два фермера. Так, ИП Глава КФХ Попиченко В. Н. допустил высев 420 тонн семян овса без документов, удостоверяющих сортовые качества, а ИП Глава КФХ Богачик С. В. — использовал на посев 35 тонн семян ячменя неизвестного происхождения.
В ходе анализа сведений о списании семенного материала установлено, что семь хозяйствующих субъектов использовали для посева в 2025 году более 557 тонн зерновых культур, не прошедших процедуру сертификации, отметили в ведомстве.