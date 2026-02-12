Врач: Ефремову из-за ХОБЛ может потребоваться кислородный баллон

В Сети появились кадры с репетиции спектакля с участием Михаила Ефремова, где актер страдает от одышки. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru отметил, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которую диагностировали артисту, может привести к необходимости использовать кислородный баллон.
«Со временем ХОБЛ может привести к кислородному донату, больному нужно будет возить с собой кислородный баллончик. С этой болезнью живут, но рано или поздно человек будет вынужден получать кислород. Сложно сказать, через сколько это произойдет, все зависит от того, как ведет себя конкретный человек и какие у него болезни», — сказал Кондрахин.
Врач добавил, что грипп, пневмония могут ухудшить состояние при ХОБЛ.
«Другие болезни могут присоединиться. Сказать, как будет протекать болезнь сложно. Но в целом это хроническое состояние, оно будет развиваться не быстро. Это медленно прогрессирующее заболевание, развитие которого при правильном лечении можно затормозить», — подытожил Кондрахин.
Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выйдет на сцену театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова», 25 и 26 марта состоится премьера спектакля «Без свидетелей».