Стала известна стоимость нового жилья Долиной в Лефортово

Сейчас, по словам самой артистки, квартиру в Москве она снимает, поскольку не может купить себе жилье. При этом на нее зарегистрирована квартира в Лефортово, дом находится на Танковом проезде. По словам соседей, Долину они там не видели, однако в квартиру активно перевозят вещи, как предполагается, для хранения до покупки нового жилья.