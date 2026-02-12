Стала известна стоимость нового жилья Долиной в Лефортово

Квартира в доме в Лефортова, где сейчас зарегистрирована артистка Лариса Долина, стоит порядка 20 миллионов, цены варьируются в зависимости от количества комнат и этажа, выяснил aif.ru.
Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд РФ постановил оставить право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье. Долина продала ей квартиру еще летом 2024 года, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и попыталась вернуть жилье через суд.
Сейчас, по словам самой артистки, квартиру в Москве она снимает, поскольку не может купить себе жилье. При этом на нее зарегистрирована квартира в Лефортово, дом находится на Танковом проезде. По словам соседей, Долину они там не видели, однако в квартиру активно перевозят вещи, как предполагается, для хранения до покупки нового жилья.
Aif.ru выяснил, что двухкомнатная квартира Долиной находится в скромной пятиэтажке. Стоимость квартир там варьируется от 12 до 20 миллионов рублей. При этом на данный момент актуальных объявлений о продаже нет. Снять жилье можно за 60 тысяч рублей в месяц.
Риелторы отмечают, что дом довольно старый — 1961 год. Дом панельный, есть четыре подъезда. Внутри — мусоропровод.
Примечательно, что стоимость этой квартиры Долиной в шесть раз меньше, чем та, которую она продала Лурье. «Двушку» в Лефортово артистка приобрела еще в 2006 году.
Ранее эксперт по лжи Панкратов назвал главные ошибки Долиной.