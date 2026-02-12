В фойе одной из школ Иркутска рухнул потолок

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что в помещении школы № 64 г. Иркутска частично обвалился потолок. По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СК. Прокуратура региона контролирует уголовное дело.