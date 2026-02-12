На SuperJob появилась вакансия космонавта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вакансия космонавта от Роскосмоса появилась на портале SuperJob. Корпорация ищет сотрудника с высшим образованием, владеющего грамотной устной речью. Об этом сообщили ТАСС в рекрутинговом сервисе.
«На рекрутинговом сервисе SuperJob опубликована вакансия космонавта от Роскосмоса. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, не старше 35 лет и отвечающие ряду требований, среди которых знания по физике и математике, операторские навыки, грамотная устная и письменная речь, осведомленность об истории мировой и отечественной космонавтики, отсутствие татуировок и отличная физическая форма», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кандидат не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, неснятой судимости, а также ограничений, связанных с доступом к государственной тайне. Зарплату в вакансии обещают по договоренности.
Кроме этого, человеку предстоит пройти строгий медицинский отбор. Рост должен составлять от 150 до 190 см, масса тела — от 50 кг, обхват груди — 94−112 см, говорится в сообщении.