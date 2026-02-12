На SuperJob появилась вакансия космонавта

«На рекрутинговом сервисе SuperJob опубликована вакансия космонавта от Роскосмоса. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, не старше 35 лет и отвечающие ряду требований, среди которых знания по физике и математике, операторские навыки, грамотная устная и письменная речь, осведомленность об истории мировой и отечественной космонавтики, отсутствие татуировок и отличная физическая форма», — говорится в сообщении.