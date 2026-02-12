Вашингтон
Названа средняя продолжительность жизни в России

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости сообщил, что средняя продолжительность жизни в России в настоящее время составляет 74,2 года. Он напомнил, что к 2030 году перед страной стоит задача достичь показателя в 78 лет.

Эксперт пояснил, что этот расчёт ведётся не для отдельного человека, а для всей популяции в целом, и напрямую зависит от рождаемости: чем больше детей появляется на свет, тем выше рассчитывается средняя продолжительность жизни.

В качестве примера он привёл Дагестан, где, благодаря высокой рождаемости, фиксируется один из самых высоких показателей по стране.

