В Ярославле ввели ограничения на полёты, в Саратове — отменили

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Брянской области фиксировали атаку реактивных беспилотников. Очевидцы сообщали о взрывах на окраине Брянска и вспышках в небе. В ряде районов отмечали перебои с электроснабжением. Расчёты ПВО работали по воздушным целям, в регионе объявляли ракетную и беспилотную опасность. Также сообщалось об атаке беспилотников на Тамбовскую область. В районе Мичуринска жители слышали несколько взрывов, после чего возник пожар и задымление.
