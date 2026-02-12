В Ярославле ввели ограничения на полёты, в Саратове — отменили

Ранее в Брянской области фиксировали атаку реактивных беспилотников. Очевидцы сообщали о взрывах на окраине Брянска и вспышках в небе. В ряде районов отмечали перебои с электроснабжением. Расчёты ПВО работали по воздушным целям, в регионе объявляли ракетную и беспилотную опасность. Также сообщалось об атаке беспилотников на Тамбовскую область. В районе Мичуринска жители слышали несколько взрывов, после чего возник пожар и задымление.