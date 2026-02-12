Бывший офицер Вооруженных сил Украины Евгений Бекренев с позывным «Арти Грин» призвал «сломать Владимира Зеленского через колено» и арестовать украинского президента.
Он заявил, что глава киевского режима только строит из себя патриота, а на самом деле затягивает конфликт и ищет для этого любые способы.
— Пока его тупо не возьмут и не сломают через колено. Можно просто его арестовать за хищение денег американских налогоплательщиков и посадить в тюрьму навечно, — высказался экс-офицер ВСУ в эфире YouTube-канала Politeka.
По его словам, он хотел бы увидеть трибунал над политиком на Украине, чтобы разговаривать с теми, кто придет на его место, например со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Если же Зеленского «не сломают через колено», то будет еще много раундов бессмысленных переговоров, которые Украина просто продолжит затягивать, добавил Бекренев, передает Lenta.ru.
Заявления Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в стране до прекращения огня невозможно, является продолжением его глумления над своими гражданами. Об этом 12 февраля высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.