Экс-офицер ВСУ Бекренев: Зеленского надо сломать через колено и арестовать

По его словам, он хотел бы увидеть трибунал над политиком на Украине, чтобы разговаривать с теми, кто придет на его место, например со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Если же Зеленского «не сломают через колено», то будет еще много раундов бессмысленных переговоров, которые Украина просто продолжит затягивать, добавил Бекренев, передает Lenta.ru.