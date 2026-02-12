В Омске, на станции Комбинатская, сошли с рельсов 4 вагона

Железнодорожная авария произошла около 20 часов по местному времени. На станции Комбинатская, расположенной в Советском округе, с рельсов сошли 4 порожних вагона. Авария произошла в ходе выполнения маневровых работ. Как отмечают в ведомстве, задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. На данный момент ведутся восстановительные работы. Причины и обстоятельства события устанавливаются.