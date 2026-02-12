Квартира по новому адресу Долиной находится в промзоне

Двухкомнатная квартира в Лефортово, где теперь прописана российская певица Лариса Долина, находится в доме, у которого есть ряд недостатков. Aif.ru выяснил, на что жалуются жильцы.
Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд РФ постановил оставить право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках за покупательницей Полиной Лурье. Долина продала ей квартиру еще летом 2024 года, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников, и попыталась вернуть жилье через суд.
Сейчас артистка живет в съемном жилье, а в двухкомнатной квартире в доме на Танковом проезде, по словам местных жителей, складирует вывезенные из квартиры в Хамовниках вещи.
Отмечается, что квартиру в Лефортово артистка купила еще в 2006 году.
«Расположение дома оставляет желать лучшего, до метро идти минут 20. Да, рядом есть парк, но в целом не самый экологичный район», — сообщил Дмитрий.
О расположении рядом с домом нескольких промышленных предприятий рассказал и еще один местный житель Валентин.
«До метро “Площадь Ильича” дойти можно пешком, но все же 18−20 минут — это не пять. Можно доехать на трамвае или автобусе до станции, но бывают пробки. До МКАД далековато. Есть сомнения насчет экологии. Промзона вокруг — это не очень приятно. Хоть и есть рядом парк Казачьей Славы и набережная Яузы, но до них еще дойти надо, а выхлопы и шум транспорта никуда не денутся. Экология пока оставляет желать лучшего», — написал он.
Ранее психолог Ланг указал на сильную тревогу Долиной во время разговора с банком перед переводом денег мошенникам.