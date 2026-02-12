Квартира по новому адресу Долиной находится в промзоне

«До метро “Площадь Ильича” дойти можно пешком, но все же 18−20 минут — это не пять. Можно доехать на трамвае или автобусе до станции, но бывают пробки. До МКАД далековато. Есть сомнения насчет экологии. Промзона вокруг — это не очень приятно. Хоть и есть рядом парк Казачьей Славы и набережная Яузы, но до них еще дойти надо, а выхлопы и шум транспорта никуда не денутся. Экология пока оставляет желать лучшего», — написал он.