МИД РФ заявил о готовности обсуждать с США вопрос размещения ракет в ФРГ: что известно

Москва открыта для обсуждения с американской стороной темы размещения дальнобойных ракет в Германии в 2026 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Мы никогда не уходили от обсуждения. Но, когда американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, первое, что мы сделали, — объявили о моратории на размещение этих ракет, заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Все. Что еще надо?» — сказал эксперт для «Известий».
По словам Грушко, Москва давно и четко обозначила свою линию перед Вашингтоном, и европейские столицы о ней прекрасно осведомлены.
Дипломат акцентировал, сегодня Европа, движимая милитаристскими установками, пытается выстраивать архитектуру безопасности в противовес РФ.
Замглавы МИД РФ охарактеризовал европейский курс как бесперспективный. По его убеждению, подлинная безопасность достижима лишь при условии, что никто не обеспечивает ее в ущерб остальным.
Грушко добавил, что в ответ на создание силового потенциала, направленного против РФ, последует ещё более мощный контрсиловой потенциал. И тогда, по его словам, на смену взвешенной военной сдержанности придёт равновесие страха и взаимных угроз.
Действие Договора СНВ (ДСНВ) между Россией и США прекратилось 5 февраля 2026 года. Договор был подписан в апреле 2010 года Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, его действие началось 5 февраля 2011. Позднее действие соглашения было продлено в 2021 году.
В свою очередь журналист Axios Барак Равид сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о соблюдения условий Договора о стратегических наступательных вооружениях на полгода.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс накануне заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают обновленную версию договора — ее окончательный формат пока формируется, и он не будет копией прежнего договора.
В МИД РФ также отметили, что Россия продолжает соблюдать установленные ДСНВ численные ограничения, но лишь до тех пор, пока их соблюдает Вашингтон.