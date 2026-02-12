«Возможность договориться»: в Кремле назвали условия для разблокировки WhatsApp*

Полноценное возобновление работы WhatsApp* в России возможно, если компания будет соблюдать российские законы и проявит готовность к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta** будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
Песков подчеркнул, что возвращение WhatsApp* в Россию невозможно, если компания продолжит игнорировать требования страны и сохранит бескомпромиссную позицию.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в настоящее время нет оснований для разблокировки мессенджера WhatsApp* на территории России.
Напомним, 11 февраля домен мессенджера WhatsApp* исчез из записей Национальной системы доменных имен. В результате устройства пользователей перестали получать IP-адреса сервиса, что сделало его работу невозможной.
Однако из НСДИ исчезли только основные домены whatsapp.com* и web.whatsapp.com*. В то время как технический адрес whatsapp.net* и домен коротких ссылок wa.me* по-прежнему остаются в системе.
Также предприниматель Павел Дуров заявлял, что владелец WhatsApp* Марк Цукерберг тайно насмехается над миллиардами пользователей, доверяющих его сервису. По его словам, это подтверждается старыми личными переписками главы Meta**.
Как писал KP.RU, злоумышленники предлагают россиянам якобы «работающую» версию мессенджера WhatsApp*. В МВД отметили, что эти ссылки направляют на вредоносные сайты, целью которых является получение доступа к личным и платежным данным пользователей.
*- мессенджер принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta.
**- компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ.