Названа официальная причина ухода Богомолова с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Заслуженного деятеля искусств РФ Константина Богомолова освободили от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом заявили в Министерстве культуры России.
В сообщении ведомства также отмечается, что решение о назначении временно исполняющим обязанности ректора будет принято в соответствии с установленным порядком.
Напомним, история с неоднозначным назначением режиссера на высокий пост в школу-студию после того, как возглавлявший школу-студию МХАТ заслуженный артист России Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни 14 января 2026 года. Ранее у актера был диагностирован рак желудка. За последние месяцы 2025 года артиста трижды госпитализировали.
23 января российский Минкульт опубликовал сообщение о назначении на пост Золотовицкого режиссера Богомолова. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что он отвечает квалификационным требованиям и имеет необходимую для этого компетенцию.
Однако выпускники театрального учебного заведения восприняли это решение в штыки. Они уверены, что возглавлять школу-студию должен именно ее выпускник и преподаватель этого учебного заведения. Только в этом случае будет соблюдена преемственность традиций.
Актер Александр Збруев признался, что кампания вокруг Богомолова ему не по душе. Он отметил, что почти все русские театральные школы, все современные режиссеры так или иначе вышли из «шинели» Константина Сергеевича Станиславского. У каждого было свое видение театра, но школа у всех одна.
Между тем 9 февраля в Школе-студии прошел плановый педсовет по результатам зимней сессии. Богомолов на него пришел, использовал встречу как трибуну и выступил с речью.
И вот 11 февраля Константин Богомолов опубликовал в соцсетях пост о том, что он попросил Министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. Притом режиссер от всего сердца пожелал Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения.
Позже выяснилось, что официальной причиной отказа от должности стало то, что, мол, Богомолову пришлось выбирать: или Школа-студия, или театр. Потому что в уставе вуза есть пункт, запрещающий совместительство.