Названа официальная причина ухода Богомолова с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Актер Александр Збруев признался, что кампания вокруг Богомолова ему не по душе. Он отметил, что почти все русские театральные школы, все современные режиссеры так или иначе вышли из «шинели» Константина Сергеевича Станиславского. У каждого было свое видение театра, но школа у всех одна.